Optimistische stemming op Europese beurzen

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is dinsdag met een stevige winst gesloten. Een optimistische stemming onder beleggers zorgde ervoor dat alle 25 hoofdfondsen van de AEX in het groen eindigden. Ook elders in Europa toonden handelaren, die een flinke stroom aan bedrijfsresultaten te verwerken kregen, zich goedgemutst.

Door ANP - 18-10-2016, 17:46 (Update 18-10-2016, 17:46)

De AEX-index sloot 1,1 procent hoger op 453,13 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 669,47 punten. De indices in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tussen 0,8 procent en 1,3 procent.

Galapagos ging met afstand aan kop in de AEX. Het biotechbedrijf eindigde 4,9 procent hoger, na een adviesverhoging door Goldman Sachs. Digitaal beveiliger Gemalto volgde met een plus van 2,6 procent. De deal die Gemalto heeft gesloten met de Franse autobouwer PSA Peugeot Citroën pakt volgens kenners gunstig uit voor de onderneming.