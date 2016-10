Goldman Sachs voert winst stevig op

NEW YORK - Goldman Sachs heeft afgelopen kwartaal 47 procent meer winst geboekt dan een jaar eerder. Dat maakte de Amerikaanse bank dinsdag bekend.

18-10-2016

Goldman Sachs boekte in de periode van juli tot en met september een nettowinst van 2,1 miljard dollar, tegen 1,4 miljard dollar in het derde kwartaal van 2015. De totale opbrengsten van het concern liepen met bijna een vijfde op, tot 8,2 miljard dollar.

Net als concurrenten zoals JPMorgan Chase en Citigroup deed Goldman vooral goede zaken bij de handel in obligaties. De inkomsten stegen daar naar 2 miljard dollar, wat aanzienlijk meer was dan analisten hadden voorspeld. Ook de handel in aandelen leverde meer op dan verwacht.

De kosten van Goldman Sachs liepen met 10 procent op tot 5,3 miljard dollar, mede omdat de beloningen voor werknemers met ruim een derde stegen. In de eerste negen maanden van 2016 zette Goldman 41 procent van zijn totale opbrengsten opzij voor de uitbetaling van werknemers, tegen 40 procent vorig jaar.