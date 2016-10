Britse inflatie loopt verder op

LONDEN - De inflatie in Groot-Brittannië is in september opgelopen tot het hoogste niveau sinds eind 2014. De daling van het Britse pond maakt importgoederen duurder, terwijl het dempende effect van de lage olieprijs begint af te nemen.

Door ANP - 18-10-2016, 10:47 (Update 18-10-2016, 10:47)

De Britse inflatie steeg vorige maand van 0,6 naar 1 procent. Daarmee is de geldontwaarding nog niet op het niveau van circa 2 procent dat de Bank of England ambieert. Over het algemeen wordt echter verwacht dat de daling van het pond, door de naderende brexit, de inflatie de komende tijd verder zal opjagen.

Het effect van de brexit op de consumentenprijzen is vooralsnog redelijk beperkt, stelde het Britse inflatiebureau dinsdag. Het effect op de Britse economie sijpelt echter al wel door via de hogere inkoopprijzen waarmee fabrieken worden geconfronteerd. Hun grondstoffenrekening was in september ruim 7 procent hoger dan een jaar eerder.