ANP 'AEX wacht op cijferstroom'

AMSTERDAM - De Amsterdamse beurs begint dinsdag waarschijnlijk hoger aan de handelsdag. Ook de andere graadmeters in Europa openen naar verwachting met plussen, zo valt op te maken uit de groene openingsindicatoren. Beleggers zijn in afwachting van een flinke stroom bedrijfsresultaten, en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), later in de week.

Door ANP - 18-10-2016, 8:19 (Update 18-10-2016, 8:19)

Op het Damrak weet Vastned de ogen op zich gericht. De vastgoedinvesteerder maakte bekend een portefeuille aan zogenoemde high street shops te hebben verkocht voor in totaal 65,3 miljoen euro. Vastned kocht zelf ook, voor 18 miljoen euro in totaal, in Parijs en Amsterdam.

Gemalto kondigde een deal aan met autobouwer PSA, zonder financiële details af te geven.

Olie

Beleggers verwerken verder zeer positief ontvangen kwartaalcijfers van het Amerikaanse Netflix, die maandag na de slotbel op Wall Street naar buiten kwamen. In de grijze handel spoot het aandeel van de aanbieder van internettelevisie omhoog, toen bleek dat in het derde kwartaal de aanwas van nieuwe abonnees veel harder was gegroeid dan voorzien.

Luchtvaartbedrijven weten de aandacht op zich gericht. Ryanair schroefde zijn winstprognose voor heel zijn boekjaar terug. Verder kwamen Danone en Rémy Cointreau met handelsberichten naar buiten.

De prijs van Amerikaanse olie steeg voorbeurs 0,6 procent tot 50,22 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent duurder bij 51,80 dollar per vat. De euro was 1,1014 dollar waard tegenover 1,0994 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag.