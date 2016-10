Hasbro uitblinker op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten. Beleggers verwerkten tijdens een tamme sessie onder meer resultaten van spelletjesmaker Hasbro, die zeer positief werden ontvangen. Ook Bank of America opende de boeken.

Door ANP - 17-10-2016, 21:42 (Update 17-10-2016, 22:22)

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de min op 18.086,40 punten. De bredere S&P 500 verloor ook 0,3 procent, bij 2126,50 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 5199,82 punten.

Speelgoedmaker Hasbro was met een winst van ruim 7 procent een van de uitblinkers op Wall Street. Het bedrijf achter Monopoly en My Little Pony noteerde de hoogste kwartaalomzet en -winst uit zijn historie. Vooral meisjesspeelgoed zoals poppen van Disney-hit Frozen en merchandise van de nieuwe film Trolls scoorde goed.

Bank of America maakte bekend meer winst op een hogere omzet te hebben geboekt. Vooral bij de obligatiehandel viel de omzet hoger uit dan verwacht. De opbrengsten bij de handel in aandelen bleef wel achter bij de verwachtingen. Het aandeel steeg 0,3 procent.

Apple zakte 0,1 procent na berichten dat het technologiebedrijf zijn plannen voor de bouw van een auto heeft ingedamd. Er zou nu niet meer gemikt worden op een eigen auto, maar meer op dienstverlening aan andere fabrikanten.

Tesla daalde 1,3 procent. De maker van elektrische auto's stelde zijn voor maandag aangekondigde productpresentatie uit tot woensdag. Het bedrijf van topman Elon Musk maakte daarnaast bekend de banden met Panasonic aan te halen. De twee bedrijven zijn van plan samen zonnepanelen te gaan maken. Een en ander hangt wel af van de overname van SolarCity door Tesla.

Topman Doug Oberhelman van Caterpillar maakte bekend in januari met pensioen te gaan. Hij wordt opgevolgd door Jim Umpleby, die momenteel de energie- en transportdivisie leidt bij de maker van onder meer grote mijnbouwtrucks en bulldozers. Het aandeel verloor 0,4 procent.

Het aandeel Supervalu steeg 5,8 procent. De supermarktketen is van plan zijn onderdeel Save-A-Lot te verkopen voor circa 1,4 miljard dollar. Nabeurs staan cijferpresentaties van computerdienstverlener IBM (plus 0,2 procent) en internettelevisieaanbieder Netflix (min 1,7 procent) op de rol.

De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 49,91 dollar per vat. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper bij 51,55 dollar per vat. De euro was 1,1002 dollar waard tegenover 1,0994 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.