ANP AEX sluit na rustige sessie in het rood

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is maandag na een tamme handelssessie met verlies gesloten. Ook elders in Europa stonden rode cijfers op de koersenborden. Beleggers waren verstoken van groot richtinggevend nieuws. De financiële markten zijn in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en een reeks bedrijfscijfers later deze week.

Door ANP - 17-10-2016, 18:00 (Update 17-10-2016, 18:12)

De AEX sloot 0,6 procent lager op 448,04 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 665,20 punten. In Parijs, Frankfurt en Londen werden verliezen van 0,5 tot 1 procent gemeten.

AkzoNobel was bij de hoofdfondsen op het Damrak in Amsterdam de grootste stijger met een plus van 0,8 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos was met een min van 2,1 procent de verliezer van de dag. Wolters Kluwer leverde 1,2 procent in, in het kielzog van zijn Britse branchegenoot Pearson.

Sterkste stijger

Dat Britse uitgeefconcern verloor ruim 8 procent op de beurs in Londen. Pearson wist met zijn resultaten over de eerste negen maanden van het jaar niet te overtuigen. Vooral in de Verenigde Staten vielen de verkopen van studieboeken tegen.

BE Semiconductor Industries (Besi) was de sterkste stijger onder de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een winst van 2,5 procent. Aperam (min 0,9 procent) behoorde in de MidKap tot de sterkere dalers na een adviesverlaging door UBS.

Explosie

In Frankfurt verloor het Duitse chemiebedrijf BASF 1,2 procent na een grote explosie in zijn grootste fabriek in Ludwigshafen. Een deel van de werkzaamheden is stilgelegd. Deutsche Bank verloor 0,1 procent. De bank moet volgens ingewijden mogelijk fors snoeien in zijn Amerikaanse activiteiten om te ontkomen aan strafvervolging wegens de verkoop van dubieuze financiële producten in de jaren voor de kredietcrisis.

De Italiaanse bank UniCredit won in Milaan 2,3 procent. Het concern bevestigde dat het gesprekken voert over de verkoop van zijn belang in de Poolse bank Pekao.

De euro was 1,0994 dollar waard, tegenover 1,0999 dollar aan het eind van de Europese beurshandel op vrijdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 49,80 dollar per vat. Brentolie werd 1 procent goedkoper bij 51,44 dollar per vat.