Wall Street opent vlak

ANP Wall Street opent vlak

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag zonder grote uitslagen geopend. Beleggers verwerken onder meer resultaten van Bank of America en spelletjesmaker Hasbro.

Door ANP - 17-10-2016, 16:05 (Update 17-10-2016, 16:05)

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten 0,1 procent in de min op 18.125 punten. De bredere S&P 500 verloor ook 0,1 procent, bij 2131 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq noteerde eveneens 0,1 procent lager, op 5208 punten.

Bank of America wist met zijn kwartaalresultaten de verwachting van analisten te overtreffen en werd beloond met een koerswinst van bijna 1 procent. De bank boekte meer winst op een hogere omzet. Vooral bij de obligatiehandel viel de omzet daarbij hoger uit dan verwacht. De opbrengsten bij de handel in aandelen bleef wel achter bij de gemiddelde verwachtingen.

Het aandeel Hasbro steeg 5 procent. Het bedrijf achter Monopoly en My Little Pony sprak van de hoogste kwartaalomzet en -winst uit de historie van het bedrijf. Vooral speelgoed voor meisjes zoals kleding en poppen van Disney-hit Frozen en merchandise van de nieuwe film Trolls deden de verkopen goed.