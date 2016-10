Staalbazen manen Brussel tot actie

BRUSSEL - Bijna zestig topfunctionarissen uit de Europese staalindustrie willen dat Brussel met snellere en effectievere maatregelen komt om de dumping van Chinees staal op de Europese markt tegen te gaan. Dat schrijft onder andere Tata Steel Europe, het moederbedrijf van de hoogovens in IJmuiden in een open brief aan Europese regeringsleiders.

Door ANP - 17-10-2016, 14:32 (Update 17-10-2016, 15:17)

Vrijdag begint in Brussel een Europese top waar de situatie in de staalindustrie zal worden besproken.

In Europa wordt al het een en ander gedaan om de eigen staalbedrijven te beschermen, maar volgens de 58 ondertekenaars van de brief is meer nodig. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten wordt veel krachtiger ingegrepen, zeggen ze.

Ook pleiten de staalbazen tegen het toekennen van de zogeheten markteconomiestatus aan China, zolang het land niet voldoet aan enkele criteria. En ze vinden dat Europa rekening moet houden met de belangen van de staalindustrie bij het opzetten van een nieuw systeem voor emissiehandel.

De brief is onder meer ondertekend door de directeuren van ArcelorMittal, Aperam en Tata Steel Europe, het moederbedrijf van de hoogovens in IJmuiden. De staalindustrie is een grote werkgever in Europa.