ANP Duitse supermarktketen Kaiser's ten onder

BERLIJN - De Duitse supermarktketen Kaiser's Tengelmann wordt ontmanteld en in losse delen verkocht. Pogingen om de verlieslatende keten als geheel te verkopen liepen afgelopen weken op niets uit, waarna de top van het bedrijf dit weekeinde heeft besloten de 450 filialen per stuk te gaan verkopen.

Door ANP - 17-10-2016, 12:51 (Update 17-10-2016, 12:51)

Door dat besluit komen zo'n 8000 van de huidige 15.000 banen bij Kaiser's op de tocht te staan. Lang niet alle filialen zullen namelijk in trek zijn bij investeerders, voorspelde topman Karl-Erivan Haub. Vooral de toekomst van de 105 supermarkten van het concern in deelstaat Noordrijn-Westfalen baart hem zorgen.

Kaiser's Tengelmann verkeert al langer in zwaar weer en besloot twee jaar geleden al zijn filialen te verkopen aan concurrent Edeka. Die deal werd echter tegengehouden door de mededingingsautoriteiten, die vonden dat de concurrentie op de markt te sterk werd beperkt. De Duitse overheid draaide dat besluit vervolgens terug uit vrees voor het verlies van veel banen, waarna concurrent ReWe naar de rechter stapte. Die stelde dat supermarktbedrijf weer in het gelijk.

Negentiende eeuw

De top van Tengelmann, Edeka en ReWe probeerden die patstelling afgelopen weken samen met vertegenwoordigers van de vakbonden te doorbreken. Die gesprekken liepen echter op niets uit.

De historie van Kaiser's Tengelmann gaat terug tot het eind van de negentiende eeuw. In 1881 werd Kaiser's Kaffee Geschäft AG opgericht in Viersen, terwijl het eerste filiaal van Tengelmann in 1893 in Düsseldorf werd geopend. In 1971 werd Kaiser's overgenomen door het Tengelmann-concern.