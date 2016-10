Ouderenbonden: voorkom korting op pensioenen

DEN HAAG - Vijf ouderenbonden hebben dit weekend een ,,uiterst beroep'' gedaan op het kabinet om maatregelen te nemen die voorkomen dat een groot aantal pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen moet verlagen. Het dilemma doorschuiven naar een volgend kabinet is geen optie, hebben onder meer de ANBO en de KNVG per brief aan premier Mark Rutte laten weten.

Door ANP - 15-10-2016, 10:21 (Update 15-10-2016, 10:21)

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) doet op verzoek van de Tweede Kamer al onderzoek naar het verlichten van de dreigende pensioenkortingen door een langere hersteltermijn voor de fondsen in te voeren. Zij kunnen dan de korting over meer jaren uitsmeren.

De seniorenclubs vinden dat echter ,,geen adequate oplossing, omdat dit slechts een jaar uitstel zou betekenen''. Zij dringen er daarom op aan dat hun voorstellen om de wet op een aantal plekken te wijzigen ook in het onderzoek van Klijnsma betrokken worden.

Het stoort de organisaties dat pensioenfondsen bij de huidige extreem lage rente volgens de regels veel meer geld in kas moeten houden dan anders. De kortingen die hierdoor dreigen zouden ,,onrechtvaardig en onnodig'' zijn, omdat ouderen door andere maatregelen al amper profiteren van het economisch herstel in Nederland en omdat de meeste pensioenfondsen toch goede beleggingsrendementen behalen.