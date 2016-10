Surseance voor rederij Flinter

BARENDRECHT - De Barendrechtse rederij Flinter Groep heeft om uitstel van betaling gevraagd, doorgaans een eerste stap richting faillissement. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend. De aanhoudende malaise in de scheepvaart is de oorzaak van de financiële problemen, zo laat het weten. Veel schepen draaien daardoor al jaren met verlies.

Door ANP - 14-10-2016, 20:27 (Update 14-10-2016, 20:54)

Flinter voert het beheer over een vloot van 35 schepen, waarin het in de meeste gevallen ook een economisch belang heeft. ING heeft kredieten verstrekt voor negen van die schepen, maar weigerde onlangs de financiering te verlengen. De bank wil dat ze worden verkocht. Dat raakt de inkomsten van het bedrijf dusdanig, dat het zelf ook niet meer kan voldoen aan de voorwaarden voor zijn leningen bij ING.

Op het hoofdkantoor van Flinter werken ongeveer 65 mensen. Het bedrijf heeft geen zeevarenden in vaste dienst, maar op de schepen werken in totaal zo'n 350 mensen. Ook hun banen staan mogelijk op de tocht nu een deel mogelijk wordt verkocht, en van de rest de beheerder dreigt weg te vallen. Directeur Bart Otto liet weten dat wel wordt nagedacht over een doorstart in afgeslankte vorm.

Enorme strop

Als de negen schepen die ING gefinancierd heeft inderdaad worden verkocht, dreigt ook een enorme strop voor particuliere beleggers die er geld in hebben zitten. Zijn zien niets van hun investering terug, want onder de huidige marktomstandigheden zal de verkoopprijs weinig voorstellen, vermoedt Otto. Ook ING zelf blijft volgens hem met een miljoenenstrop zitten.

Flinter kwam ruim een jaar geleden in het nieuws toen het vrachtschip Flinterstar voor de kust van Zeebrugge zonk na een aanvaring met een gastanker. Behalve de olievervuiling die het ongeluk veroorzaakte, trok ook de juridische strijd over de bergingskosten de aandacht. Uiteindelijk kwamen die voor rekening van de rederij.