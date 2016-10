Beurzen sluiten handelsweek met winst af

ANP Beurzen sluiten handelsweek met winst af

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is vrijdag met overtuigende winst het weekeinde ingegaan. Beleggers putten moed uit inflatiecijfers uit China die op een aantrekkende economische groei wijzen, en uit meevallende kwartaalcijfers van enkele grote Amerikaanse banken.

Door ANP - 14-10-2016, 17:49 (Update 14-10-2016, 18:02)

De AEX-index sloot 1,6 procent hoger op 450,50 punten. Maar door de verliezen van de afgelopen dagen is de Amsterdamse hoofdindex afgelopen week per saldo nog geen half punt opgeschoten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 666,28 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,6 procent.

Boven aan de AEX met een plus van 4,6 procent stond Altice. Het internationale kabelbedrijf heeft zijn belang in de Franse mobiele aanbieder SFR verder vergroot. In Parijs kreeg SFR er 3,9 procent bij. Unilever en Boskalis waren de enige dalers bij de Amsterdamse hoofdfondsen met verliezen van 0,2 en 0,1 procent.

Financiële fondsen

Ook de financiële fondsen deden het goed, geholpen door beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Citigroup. ABN AMRO, Aegon en ING kregen er tussen de 1,9 en 3,6 procent bij. In Frankfurt wonnen Deutsche Bank en Commerzbank allebei ruim 2 procent.

In Londen won William Hill 4,6 procent. De grootste aandeelhouder van het Britse gokbedrijf is tegen de voorgenomen fusie met de Canadese branchegenoot Amaya. Er zijn betere strategische opties denkbaar waar de aandeelhouders veel meer mee opschieten, aldus de activistische investeerder Parvus, die een belang houdt van 14 procent.

Man Group

Ook de Britse vermogensbeheerder Man Group kon op aandacht rekenen bij beleggers. Man kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten en kondigde bovendien aan voor 100 miljoen dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het aandeel sprong bijna 14 procent omhoog.

De euro was 1,0990 dollar waard, tegen 1,1040 dollar aan het eind van de Europese beurshandel op donderdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 50,09 dollar per vat. Brentolie werd verhandeld voor 51,67 dollar per vat, een prijsdaling van eveneens 0,7 procent.