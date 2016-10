Handelaar 'flash crash' nu echt uitgezet

LONDEN - De Britse handelaar die wordt verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde flash crash op Wall Street in 2010 wordt nu echt op het vliegtuig gezet naar de Verenigde Staten. Een Britse rechter oordeelde al in maart dat hij mocht worden uitgeleverd, maar hij ging in beroep. Het hof in Londen zag vrijdag echter eveneens geen bezwaren tegen zijn uitlevering.

14-10-2016

Justitie in de VS wil hem vervolgen voor onder meer fraude en marktmanipulatie. De maximale straf die hem boven het hoofd hangt voor de in totaal 22 aanklachten is ruim 350 jaar cel.

De nu 27-jarige Navinder Singh Sarao zorgde er zes jaar geleden vanuit zijn ouderlijk huis in de buurt van Londen met een reeks valse orders voor dat de Dow-Jonesindex in New York in een paar minuten tijd flink onderuit ging. Het verlies, dat op het dieptepunt opliep tot circa een biljoen dollar, herstelde zich snel, maar in de tussentijd had Sarao bijna 36 miljoen euro winst gemaakt.