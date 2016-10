Beurzen Azië met winst het weekend in

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met winst het weekend ingegaan. Ook elders in Azië kleurden de graadmeters groen. Beleggers in het Verre Oosten keken vooral naar China, waar cijfers over de inflatie en de producentenprijzen werden gepubliceerd. Slechte cijfers over de internationale handel van China zetten graadmeters wereldwijd donderdag nog stevig onder druk.

De consumentenprijzen in China namen in september met 1,9 procent toe. De producentenprijzen bleken die maand voor het eerst sinds 2012 te zijn gestegen. De voorzichtige stijging op dat vlak kan een nieuw teken zijn van stabilisering in de Chinese economie.

De Nikkei-index sloot uiteindelijk 0,5 procent hoger op 16.856,37 punten. De Kospi-index in Seoul ging met een winst van 0,6 procent de handel uit. In Sydney eindigde de All Ordinaries nagenoeg onveranderd. De beurs in Hongkong stond tussentijds 0,7 procent hoger.

De Thaise beurs zat stevig in de lift, na het overlijden van koning Bhumibol Adulyadej op donderdag. De Thaise SET-index sloot met een winst van 4 procent. De centrale bank van Thailand liet weten schommelingen op de obligatie- en valutamarkten extra in de gaten te houden. Daarbij kan de bank indien nodig ingrijpen om vertrouwen in de financiële markten te behouden in deze ,,moeilijke periode" voor Thailanders.