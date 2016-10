Bols beklinkt Passoã-samenwerking met Rémy

AMSTERDAM - Lucas Bols heeft overeenstemming bereikt met Rémy Cointreau over hun eerder aangekondigde joint venture. Rémy Cointreau brengt alle activiteiten van likeurmerk Passoã in, waar Bols vervolgens mee aan de slag gaat, zo werd vrijdag gemeld.

14-10-2016

Bols liet begin september al weten bijna rond te zijn met het internationale drankenconcern. Het noemde Passoã toen een ,,onmisbaar ingrediënt'' in verschillende cocktails, dat bovendien wereldwijd wordt gebruikt. Daarmee is het volgens het bedrijf een goede aanvulling op de merken die Bols zelf al internationaal verkoopt.

Bols verwacht dat de samenwerking zijn winst per aandeel met 20 procent kan verhogen. Op termijn kan het Nederlandse bedrijf alle aandelen in de joint venture verwerven. Bols levert bij de oprichting, die naar verwachting eind dit jaar wordt afgerond, 5 miljoen euro werkkapitaal.

Marges

De joint venture is naar verwachting goed voor een jaaromzet van 18 miljoen euro. De marges liggen daarbij volgens Bols in lijn met de EBIT-marges van zijn eigen wereldwijde merken.

Passoã werd in 1986 gecreëerd en wordt sindsdien gebotteld in het Franse Angers. Het merk Passoã wordt in ruim veertig landen verkocht, waarbij 85 procent van de omzet in West-Europa wordt gehaald. De rest wordt in Noord-Amerika en Japan verkocht.