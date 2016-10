TomTom de weg kwijt op Damrak

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn donderdag met stevige verliezen de handel uitgegaan. Zorgen over de wereldeconomie na zwakke handelscijfers uit China drukten het sentiment. In Amsterdam ging navigatiedienstverlener TomTom onderuit nadat het met een omzetwaarschuwing naar buiten kwam. Ook het stevige verlies van Aegon op Beursplein 5 viel op. Verder verwerkten beleggers cijfers van Unilever.

Door ANP - 13-10-2016, 17:43 (Update 13-10-2016, 17:51)

De AEX-index sloot uiteindelijk 1,2 procent in het rood op 445,20 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 660,29 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,7 tot 1,1 procent in.

TomTom duikelde bijna 8 procent in de MidKap. Het bedrijf meldde dat de Europese vraag naar navigatiekastjes de afgelopen tijd sterker onder druk stond dan voorzien. Daarom wordt de omzetverwachting voor heel 2016 verlaagd van 1,05 miljard naar 980 miljoen euro. De winstprognose voor 2016 blijft wel intact.

Aegon

In de AEX was Aegon met een verlies van 5,9 procent de sterkste daler. De verzekeraar kampte met een adviesverlaging door Société Générale. Woensdag was Aegon nog koploper. Die eer viel donderdag te beurt aan SBM Offshore (plus 1,9 procent). De maritiem oliedienstverlener kreeg een adviesverhoging bij Kepler Cheuvreux.

Unilever behoorde met een verlies van 3,1 procent bij de sterkste dalers onder de hoofdfondsen in Amsterdam. Het concern maakte bekend dat de omzet in het derde kwartaal stabiel is gebleven op 13,4 miljard euro. Unilever had te maken met negatieve wisselkoerseffecten en zag de verkoopgroei in Azië afzwakken.

Tesco

In Londen daalde supermarktconcern Tesco ruim 3 procent, vanwege een conflict met Unilever dat prijzen stevig wil verhogen ter compensatie van de daling van het pond. Unilever vertrouwt er overigens op dat zijn producten snel weer via de webshop van de Britse supermarktketen Tesco te koop zullen zijn.

In Frankfurt schaarde Deutsche Bank (min 2,9 procent) zich onder de opvallende verliezers. De bank neemt naar verluidt voorlopig geen personeel meer aan, in een poging zijn kosten verder te drukken.

De euro was 1,1040 dollar waard tegen 1,1008 dollar bij de slotbel van de Europese beurzen op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 50,40 dollar en Brent stond 0,4 procent hoger op 51,97 dollar per vat.