ANP Wall Street ook omlaag

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn de handelsdag donderdag met verlies begonnen. Daarmee presteerde Wall Street in lijn met graadmeters in Azië en Europa die ook rood kleurden. Zorgen over de afzwakkende wereldeconomie drukten het sentiment, na slechte cijfers over de internationale handel van China. Delta Air Lines stond in de belangstelling na de publicatie van kwartaalcijfers.

Door ANP - 13-10-2016, 15:42 (Update 13-10-2016, 15:42)

De leidende Dow-Jonesindex verloor in de openingsminuten 0,6 procent tot 18.044 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent onderuit tot 2125 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq viel 0,8 procent terug tot 5195 punten.

Delta Air Lines verloor in de vroege handel 1,5 procent. De luchtvaartmaatschappij zag de winst dalen als gevolg van een ernstige computerstoring in augustus waardoor circa 2300 vluchten moesten worden geannuleerd. Daarnaast had Delta last van aanhoudende druk op de prijzen van vliegtickets en schommelende brandstofprijzen. De cijfers waren desondanks beter dan voorzien.