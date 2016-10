Geld voor hightech-landbouw

DEN HAAG - Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) trekt 8 miljoen euro uit om de landbouw gebruik te laten maken van de nieuwste technologische hoogstandjes. Bezien wordt of technologie uit onder meer de ruimtevaart of de medische wereld kan worden toegepast voor een duurzamere voedselproductie.

Door ANP - 13-10-2016, 15:09 (Update 13-10-2016, 15:09)

Dat kan bij landbouwrobots die op alle momenten op een milieuvriendelijke manier het land bewerken of met satellietbeelden en sensoren die precies aangeven bij welke gewassen water of mest moet. De sector kan daardoor ook in de toekomst toonaangevend blijven, aldus Van Dam donderdag tijdens de opening van de Dutch Agri Food Week in Wageningen. ,,De Nederlandse landbouw staat internationaal bekend als innovatief en efficiënt. Hiermee kunnen we die positie verder versterken’’, aldus Van Dam.

Het is de verwachting dat het bedrijfsleven eenzelfde bedrag investeert in zogenaamde hightech-landbouw. Naar welke projecten geld gaat, wordt later bekend.