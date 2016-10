TomTom maakt uitglijder op Damrak

ANP TomTom maakt uitglijder op Damrak

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is donderdag flink lager geopend. De handel stond onder druk door tegenvallende handelscijfers uit China, waardoor de zorgen over de zwakkere wereldhandel nieuw leven werden ingeblazen. Op het Damrak ging TomTom hard onderuit na een omzetwaarschuwing. De cijfers van Unilever werd eveneens negatief ontvangen.

Door ANP - 13-10-2016, 9:25 (Update 13-10-2016, 9:50)

De AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 1,4 procent lager op 444,31 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 660,05 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,7 tot 1,4 procent in.

TomTom ging 7,4 procent onderuit in de MidKap. Het bedrijf meldde dat de Europese vraag naar navigatiekastjes de afgelopen tijd sterker onder druk stond dan voorzien. Daarom wordt de omzetverwachting voor heel 2016 verlaagd van 1,05 miljard naar 980 miljoen euro. De winstprognose voor 2016 blijft wel intact.

Unilever

Unilever (min 1,9 procent) maakte bekend dat de omzet in het derde kwartaal stabiel is gebleven op 13,4 miljard euro. Het concern had te maken met negatieve wisselkoerseffecten en zag de verkoopgroei in Azië afzwakken.

Aegon was de grootste daler in de AEX met een min van 5,3 procent, na een adviesverlaging door Société Générale. Woensdag was de verzekeraar nog koploper. Maritiem dienstverlener SBM Offshore (plus 0,6 procent) was enige stijger in de hoofdindex, dankzij een verhoogd beleggingsadvies van Kepler Cheuvreux.

Euro

Staalconcern ArcelorMittal leverde 3,1 procent in na een adviesverlaging door Goldman Sachs. Goldman verhoogde juist het advies voor roestvrijstaalbedrijf Aperam, dat 0,6 procent klom bij de middelgrote fondsen.

De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij Kardan was een opvallende stijger met een koerswinst van 7 procent. Kardan-dochter Tahal Group heeft een opdracht ter waarde van 370 miljoen dollar binnengesleept in Angola.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,9 procent omlaag tot 49,75 dollar en Brent daalde 0,7 procent tot 51,43 dollar per vat. De euro was met 1,1010 dollar nagenoeg evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen een dag eerder.