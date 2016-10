Air France heeft ruimte voor nieuwe piloten

ANP Air France heeft ruimte voor nieuwe piloten

PARIJS - Air France wil tussen nu en eind maart volgend jaar ruim honderd nieuwe piloten aannemen. Dat schrijft zakenkrant Les Echos woensdag. Sinds 2008 gold bij de Franse zustermaatschappij van KLM een vacaturestop voor vliegers.

Door ANP - 12-10-2016, 8:17 (Update 12-10-2016, 8:17)

Directeur vluchtoperaties Gilles Laurent sprak tegenover het dagblad van ,,een teug frisse lucht'' voor het pilotenkorps, dat de laatste jaren sterk is vergrijsd. Van de ruim 3500 vliegers die al in dienst zijn, krijgen er bovendien tweehonderd de kans een stap omhoog te zetten, bijvoorbeeld naar een groter type vliegtuig of een hogere functie aan boord.

Air France kwam door zijn vele bezuinigingsplannen de laatste jaren herhaaldelijk hard in aanvaring met zijn piloten. Topman Jean-Marc Janaillac, die het stokje eerder dit jaar overnam van Alexandre de Juniac, werkt momenteel aan plannen om het onderling vertrouwen te herstellen.