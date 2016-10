Alcoa en Fed drukken Wall Street in het rood

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige verliezen gesloten. Alcoa gaf een teleurstellende aftrap aan het kwartaalcijferseizoen op Wall Street, terwijl de kans op een volgende renteverhoging door de Fed in december steeds groter wordt geacht.

Door ANP - 11-10-2016, 21:36 (Update 11-10-2016, 22:17)

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent in de min op 18.128,66 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent naar 2136,73 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq gaf 1,5 procent prijs bij 5246,79 punten.

Aluminiumconcern Alcoa kelderde ruim 11 procent na de publicatie van zijn kwartaalresultaten. De winst van het bedrijf was hoger dan vorig jaar, maar lager dan analisten hadden verwacht. Alcoa opende met zijn resultaten het kwartaalcijferseizoen in New York. Later deze week komen nog cijfers van onder meer Delta Air Lines, Citigroup en Wells Fargo.

Apple

Apple voerde de spaarzame winnaars onder de dertig hoofdfondsen van de Dow Jones aan, dankzij de malaise bij concurrent Samsung. Die besloot dinsdag de productie van de Galaxy Note 7 te stoppen, na aanhoudende problemen met oververhitte toestellen. De ondergang van de Note 7 leverde iPhone-maker Apple een koerswinst op van 0,3 procent.

Aandelen in de gezondheidszorg stonden sterk onder druk, onder aanvoering van Illumina. De fabrikant van testapparatuur voor genetisch onderzoek leverde een kwart van zijn beurswaarde in na de publicatie van tegenvallende omzetcijfers.

De dollar won verder aan terrein, doordat steeds meer beleggers rekenen op een nieuwe renteverhoging in de VS in de laatste maand van 2016. In dat verband wordt deze week uitgekeken naar de notulen van de Fed-vergadering van vorige maand en naar nieuwe cijfers over de winkelverkopen en het consumentenvertrouwen in de VS.

Olieprijs

De euro werd dinsdagavond voor 1,1055 dollar verhandeld. Dat was evenveel als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag, maar bijna een dollarcent minder dan een dag eerder. Het Britse pond zakte ruim 2 procent en bereikte de laagste stand in jaren, afgezien van de 'flash crash' van vrijdag.

De olieprijs zakte, nadat de Russische president Vladimir Poetin maandag voor een opleving had gezorgd met uitspraken over een mogelijke bevriezing van de Russische olieproductie. Het Russische oliebedrijf Rosneft heeft volgens persbureau Reuters echter geen plannen in die richting. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 1 procent omlaag naar 50,82 dollar.