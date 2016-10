Beperkte koersuitslagen op beurzen Europa

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen toonden dinsdagmiddag geen opvallende koersbewegingen. Beleggers deden het even rustig aan na de flinke winsten een dag eerder. Er was amper nieuws om de handel richting te geven.

Door ANP - 11-10-2016, 15:55 (Update 11-10-2016, 15:55)

De AEX-index in Amsterdam noteerde omstreeks 15.40 uur 0,1 procent lager op 454,68 punten. De MidKap was vlak op 667,42 punten. Londen daalde 0,1 procent, terwijl Parijs en Frankfurt tot 0,3 procent stegen.

Kabelaar Altice was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 1,6 procent. Heineken behoorde ook tot de koplopers met een winst van 1,5 procent. Onderin de hoofdindex was chipmachinefabrikant ASML te vinden met een verlies van 1,5 procent.

Air France-KLM

Bij de middelgrote fondsen was Air France-KLM de uitblinker met een winst van 2,6 procent, gevolgd door navigatiebedrijf TomTom (plus 1,6 procent). De toeleverancier aan de chipindustrie Besi bungelde onderaan de MidKap met een verlies van 1,7 procent.

In Londen klom wervings- en selectiebedrijf PageGroup 4,4 procent. De onderneming heeft in het derde kwartaal fors meer winst in de boeken gezet, voornamelijk door gunstige wisselkoerseffecten.

Andere landen

In Parijs steeg LVMH ruim 5 procent. De Franse producent van luxeartikelen doet dit jaar tot nu toe goede zaken. In Londen ging luxebedrijf Burberry 2,6 procent omhoog en het Duitse modehuis Hugo Boss won meer dan 3 procent in Frankfurt.

De olieprijzen lieten een kleine daling zien, na de flinke winst een dag eerder nadat de Russische president Vladimir Poetin op een groot energiecongres in Istanbul liet weten dat Rusland bereid is tot bevriezing of zelfs verlaging van zijn olieproductie. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 0,1 procent lager op 51,29 dollar. Brent zakte 0,2 procent tot 53,07 dollar per vat.

De euro was 1,1093 dollar waard, tegen 1,1158 dollar bij het Europese slot op maandag.