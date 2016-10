Bestuurder Princen vertrekt bij ABN AMRO

AMSTERDAM - Bestuurslid Caroline Princen gaat weg bij ABN AMRO. Dat maakte de bank dinsdag bekend. Haar vertrek hangt samen met de reorganisatie die onlangs werd aangekondigd. Zij is verantwoordelijk voor een groot deel van de ondersteunende diensten die daardoor worden getroffen.

Door ANP - 11-10-2016, 12:14 (Update 11-10-2016, 12:14)

Princen treedt per 1 januari 2017 terug als bestuurder en verlaat ABN per 1 juli. Ze wordt niet opgevolgd. De raad van bestuur zal na haar vertrek bestaan uit zes in plaats van zeven personen.

,,We zijn Caroline Princen zeer erkentelijk voor haar werkzaamheden'', aldus president-commissaris Olga Zoutendijk. ,,Ze heeft een belangrijke rol gespeeld bij de integratie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland.''