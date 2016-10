'Vraag en aanbod olie eerder in evenwicht'

PARIJS - Vraag en aanbod van olie komt eerder in balans dan gedacht als de OPEC-landen daadwerkelijk hun productie gaan terugschroeven. Dat zegt het internationale energieagentschap IEA dinsdag.

Door ANP - 11-10-2016, 11:50 (Update 11-10-2016, 11:50)

Volgens het IEA zal de oliemarkt in de eerste zes maanden van 2017 nog altijd kampen met overproductie. Maar het evenwicht in de markt volgt mogelijk sneller dan gedacht door het akkoord.

De OPEC-landen spraken onlangs af de olieproductie te verminderen tot 32,5 miljoen à 33 miljoen vaten per dag. Over de exacte uitwerking van de productiebevriezing wordt nog overlegd. Daarover moet eind november meer bekend zijn. Ook Rusland, dat geen lid is van de OPEC, zou bereid zijn de productie te verminderen.

Vorige maand, voordat er een akkoord op tafel lag, werd door het IEA ook voor de tweede jaarhelft van 2017 een overschot voorzien.