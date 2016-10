'Wereldwijde vraag naar staal stabiliseert'

ANP 'Wereldwijde vraag naar staal stabiliseert'

DUBAI - De wereldwijde vraag naar staal daalt dit jaar in ieder geval niet verder. De World Steel Association (Worldsteel) voorziet zelfs een minieme toename van 0,2 procent, gevolgd door een verdere groei van 0,5 procent in 2017. Dat maakte de brancheorganisatie dinsdag bekend op zijn jaarvergadering in Dubai.

Door ANP - 11-10-2016, 9:37 (Update 11-10-2016, 9:37)

Afgelopen jaar ging de vraag naar staal nog met 3 procent omlaag. Voor dit jaar voorzag de staalindustrie tot op heden opnieuw een afname, maar onder meer dankzij extra stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid om de economische groei aan te jagen, zijn de vooruitzichten verbeterd.

Worldsteel waarschuwt dat het investeringsniveau laag blijft, niet alleen in China maar ook in bijvoorbeeld Europa. Dat heeft onder meer te maken met de onzekerheid die het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie met zich meebrengt.