ANP Kleine verliezen op beurzen

AMSTERDAM - De Amsterdamse beurs is dinsdag licht lager aan de handelsdag begonnen. Ook de andere beurzen in Europa begonnen de sessie in mineur. Beleggers maakten een pas op de plaats, na de koerswinsten van een dag eerder.

Door ANP - 11-10-2016, 9:17 (Update 11-10-2016, 9:17)

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,3 procent in het rood op 454,01 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 666,79 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent.

In de hoofdindex ging staalconcern ArcelorMittal aan kop met een plusje van 0,3 procent, gevolgd door DSM dat 0,2 procent won. Grootste dalers waren Philips, Shell en Aegon die tot 0,7 procent kwijtspeelden.