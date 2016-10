Samsung legt verkoop Note 7 wereldwijd stil

ANP Samsung legt verkoop Note 7 wereldwijd stil

SEOUL - Samsung heeft de verkoop van de mogelijk brandgevaarlijke Samsung Galaxy Note 7 wereldwijd stopgezet. Dat maakte de Zuid-Koreaanse elektronicagigant dinsdag bekend.

Door ANP - 11-10-2016, 2:07 (Update 11-10-2016, 2:07)

In Nederland was de lancering van de telefoon al uitgesteld vanwege het lopende onderzoek naar nieuwe problemen met het toestel. Kort na de lancering van de Note 7 doken in een aantal landen verhalen op van spontaan ontbrandende of exploderende exemplaren. Meerdere mensen raakten gewond. Samsung besloot miljoenen toestellen om te ruilen. Inmiddels wordt in verschillende media melding gemaakt van zeven omgeruilde toestellen die ook in brand vlogen.

Samsung adviseert mensen die in het bezit zijn van de Note 7 om het toestel niet meer te gebruiken en uit te zetten zolang het onderzoek loopt.