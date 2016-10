'Rommeltje' bij openbaar maken WOZ-waarden

AMERSFOORT - Veel gemeenten maken ,,een rommeltje'' van de wettelijke verplichting om kosteloos WOZ-waarden van woonhuizen openbaar te maken. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis (VEH). Volgens de belangbehartiger van huizenbezitters is het merendeel van de gemeenten niet terug te vinden op de officiële website.

Door ANP - 10-10-2016, 16:40 (Update 10-10-2016, 17:37)

,,Onacceptabel", zegt VEH-directeur Rob Mulder. ,,Hier is geen excuus voor. Ook gemeenten moeten zich aan de wet houden.'' Mulder roept het kabinet op werk te maken van de kwestie.

Per 1 oktober is het de bedoeling dat alle WOZ-waarden van woningen terug te vinden zijn op WOZ-waardeloket.nl. Dit is al sinds 2013 bekend. Maar slechts 94 van de 390 gemeenten doen dat, aldus VEH. In plaats daarvan gebruiken veel gemeenten nu alternatieve platforms zoals Wozview.nl, Watisdewozwaarde.nl, Mijnwozwaarde.nl en Knoop-woz.nl. Ook zijn er gemeenten die de vereiste informatie nog helemaal niet leveren.

Aanjager

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) laat weten dat voormalig commissaris van de Koning van Overijssel, Geert Jansen, als ,,aanjager'' bij de resterende gemeenten langsgaat ,,opdat ze binnen enkele maanden ook aangesloten zijn''.

De WOZ-waarde van een huis wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Deze is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.