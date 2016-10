Dijsselbloem optimistisch over Griekenland

LUXEMBURG - Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem is ,,optimistisch” over de vooruitgang die Griekenland boekt met de beloofde hervormingen en privatiseringen. Daardoor heeft het land zicht op verse toevoer van Europees geld, ter waarde van 2,8 miljard euro.

Door ANP - 10-10-2016, 15:47 (Update 10-10-2016, 15:47)

Hij zei dat maandag in Luxemburg voor de ministers van Financiën van de eurolanden zich bogen over de in september uitgestelde uitkering van het bedrag. De eurogroep vond toen dat de Grieken tijdens de zomermaanden te laks waren geweest, waarop de Griekse minister van Financiën Euklides Tsakalotos beloofde de vaart er weer in te zetten.

Het geld komt uit het derde steunprogramma voor Griekenland. Dat pakket bedraagt in totaal 86 miljard euro en het programma loopt tot augustus 2018. Een deel van deze beoogde storting uit het Europese noodfonds ESM, 1,7 miljard euro, is bestemd voor betalingsachterstanden.