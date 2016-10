Rusland is bereid tot verlaging olieproductie

ANP Rusland is bereid tot verlaging olieproductie

ISTANBUL - Rusland is bereid tot een bevriezing of zelfs verlaging van zijn olieproductie. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin maandag gezegd op een energieconferentie in Istanbul.

Door ANP - 10-10-2016, 15:01 (Update 10-10-2016, 15:01)

Vorige maand bereikte oliekartel OPEC een voorlopig akkoord over productiebeperkende maatregelen. Rusland is geen lid van de OPEC, maar is dus volgens Poetin wel bereid mee te doen aan een deal met het oliekartel om de olieprijzen te stutten. Hij gaf aan te hopen dat bij het formele overleg van de OPEC in november een definitieve overeenkomst over een productiebeperking zal worden gesloten. Rusland produceert momenteel ongeveer 11,2 miljoen vaten olie per dag.

Poetin verklaarde verder dat Rusland een betrouwbare energieleverancier zal blijven.

De olieprijzen gingen maandagmiddag omhoog door de hoop op een productiedeal. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent tot 50,48 dollar en Brentolie won 1,4 procent tot 52,66 dollar per vat.