ANP 'Deutsche Bank genoot speciale behandeling'

LONDEN - Deutsche Bank genoot een speciale behandeling bij de Europese stresstest afgelopen zomer. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times maandag. Volgens de krant mocht de grootste bank van Duitsland met goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB) een nog niet verkocht onderdeel als verkocht in de test opvoeren.

Door ANP - 10-10-2016, 13:47 (Update 10-10-2016, 13:47)

Deutsche Bank verwacht 4 miljard dollar op te halen met de verkoop van zijn belang in de Chinese geldschieter Hua Xia. De deal is evenwel nog niet rond, maar wordt volgens Deutsche Bank tegen het einde van dit jaar verwacht. Toch kreeg de bank toestemming om het resultaat van de verkoop in de test op te voeren.

Deutsche Bank zou de enige bank zijn met een dergelijke voetnoot bij de beoordeling. Het is een van de belangrijkste financiële concerns ter wereld, maar staat zwaar onder druk door dreigende miljardenboetes en een reeks onopgeloste problemen uit het verleden. Zorgen over de kapitaalpositie zetten het aandeel Deutsche Bank de afgelopen weken stevig onder druk.