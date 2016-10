Financiële fondsen in het rood

AMSTERDAM - Banken en verzekeraars behoorden maandag tot de sterkste dalers op het Damrak. De AEX-index koerste daarbij tegen het einde van de ochtend wel boven de slotstand van vrijdag. Elders in Europa werd het sentiment ook wat gedrukt door de verliezen bij financiële fondsen, na de roep om omvangrijke hervormingen in de financiële sector door topbankiers.

10-10-2016

De AEX stond omstreeks 11.55 uur 0,4 procent hoger op 452,03 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 664,14 punten. De indices in Frankfurt Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Een aantal topbankiers waarschuwde zondag voor de kwetsbaarheid van het bankensysteem in de eurozone. Het IMF en de ECB spraken eerder al woorden van gelijke strekking en achten hervormingen in de financiële sector noodzakelijk.

Verliezers

Aegon was met een verlies van 1,4 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen op het Damrak. Ook ING, NN en ABN AMRO schaarden zich bij de verliezers in de AEX. In de MidKap stond Delta Lloyd, dat vrijdag een ongevraagd overnamebod van NN naast zich neerlegde, met een verlies van 0,6 procent in de onderste regionen.

Ook elders in Europa stonden financiële fondsen onder druk. Het Duitse Commerzbank verloor 1,6 procent in Frankfurt. BNP Paribas en Société Générale verloren in Parijs tot 0,9 procent. Royal Bank of Scotland en Barclays speelden in Londen tot 2,3 procent kwijt. Het Zwitserse UBS leverde 1,9 procent in.

Zorgenkindje

Zorgenkindje van de afgelopen weken Deutsche Bank leverde in Frankfurt 1,9 procent in. Volgens mediaberichten is er nog altijd geen akkoord over een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie rond misstanden bij de verkoop van hypotheekgerelateerde producten.

William Hill won in Londen 1,4 procent. Het Britse gokbedrijf is in vergevorderde onderhandelingen met de Canadese branchegenoot Amaya over een fusie ter waarde van omgerekend ruim 5,5 miljard euro. Als de fusie doorgaat, ontstaat een van 's werelds grootste spelers op het gebied van online gokken.

Euro

In Parijs won Vivendi 1,2 procent. Miljardair Vincent Bolloré heeft via zijn investeringsmaatschappij het belang in het Franse mediabedrijf fors opgevoerd.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 49,57 dollar. Brent daalde 0,2 procent in prijs, tot 51,81 dollar per vat. De euro was 1,1170 dollar waard, tegen 1,1152 dollar bij het Europese slot op vrijdag.