IMF worstelt met dreiging van protectionisme

WASHINGTON - De politieke onrust in de VS en Europa en de vrees voor protectionisme drukten afgelopen dagen hun stempel op de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daar werd bij elke mogelijkheid het belang van handel en samenwerking benadrukt, samen met de risico's als iedereen alleen nog naar zichzelf kijkt.

Door ANP - 8-10-2016, 20:35 (Update 8-10-2016, 20:35)

In hun slotverklaring beloofden de 189 lidstaten van het IMF meer te zullen doen om de handel te stimuleren, om zo de hele economie een oppepper te geven. Bij een betere verdeling van de voordelen onder alle lagen van de bevolking kan de roep om grenzen te sluiten dan in de kiem worden gesmoord, hoopt het IMF.

De naam Donald Trump werd in officiële bijeenkomsten niet genoemd, maar het IMF schaarde de onzekerheid rond de Amerikaanse verkiezingen samen met de brexit wel expliciet bij de meest acute risico's voor de wereldeconomie. De groei daarvan is in de ogen van het fonds toch al ,,te lang te laag'' en dreigt nog verder in de verdrukking te komen, als wordt toegegeven aan de protectionistische neigingen waarmee politici als Trump campagne voeren.

Zorgen

De overtuiging dat handel en overleg tussen landen de wereldeconomie vooruit helpt, is decennialang niet zó op de proef gesteld als nu, hield IMF-topvrouw Christine Lagarde de ministers van Financiën en centrale bankiers in Washington voor. ,,Onze oprichters zouden bezorgd zijn als ze hier nu waren.''

Om de schade van protectionisme te schetsen, berekende het fonds de gevolgen als handelsbarrières de importprijzen wereldwijd binnen drie jaar met 10 procent laten stijgen. De productie en consumptie zouden daardoor wereldwijd met 2 procent dalen, terwijl de investeringen nog harder zouden afnemen.

De-globalisering

De Chinese minister van Financiën Lou Jiwei wees als voorzitter van de G20 op een onderliggende trend van ,,de-globalisering''. Ondanks alle retoriek tegen vrije handel zei hij op korte termijn echter alleen ,,oppervlakkige veranderingen'' te verwachten in de internationale economie.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank benadrukte het belang van handel als pilaar voor de Nederlandse welvaart. ,,De voordelen daarvan hebben we wellicht te makkelijk voor lief genomen.'' De ,,win-winsituatie'' van handel moet daarom beter worden uitgelegd, stelde hij.

Lagarde riep zaterdag nogmaals op tot een allesomvattende aanpak van de economie, zodat centrale banken er niet langer alleen voor staan. ,,Laten we daarmee aan de slag gaan en wat actie tonen. Als we de krachten bundelen, kunnen we meer groei leveren.''