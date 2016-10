VS vragen Europa op te schuiven bij IMF

WASHINGTON - Europese landen dienen hun belofte om nog een zetel op te geven in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) snel na te komen. Dat stelde de Amerikaanse minister van Financiën Jack Lew zaterdag bij de jaarvergadering van het IMF.

Door ANP - 8-10-2016, 18:28 (Update 8-10-2016, 18:28)

De EU-lidstaten beloofden in 2010 om twee van hun acht zetels bij het IMF af te staan, om ruimte te maken voor opkomende economieën. In dat kader besloten Nederland en België in 2012 hun zetel te gaan delen. Verdere stappen zijn echter nog niet gezet.

,,Onze Europese collega's moeten deze belangrijke stap volledig en direct zetten'', zei Lew tegen zijn collega-ministers in Washington. ,,Het bestuur vormt zo een betere weerspiegeling van de veranderende wereldeconomie.''