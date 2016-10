Hammond verwacht meer turbulentie rond pond

WASHINGTON - De 'flash crash' van het pond kan een voorbeeld zijn van de turbulentie die de valutamarkt de komende jaren te wachten staat, terwijl wordt onderhandeld over het vertrek van de Britten uit de EU. Het is echter niet zo dat de Britten al hebben besloten tot een 'harde brexit', stelde de Britse minister van Financiën Philip Hammond vrijdag.

Hammond reageerde in de marge van de jaarvergaderingen van het IMF in Washington op de scherpe koersdaling van het pond in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd). Hij uitte daarbij zijn verbazing dat sommige marktpartijen ,,nu pas'' door lijken te hebben dat de brexit daadwerkelijk staat te gebeuren.

Op dat vlak staat echter nog niets vast, benadrukte Hammond. Hij hield daarbij ook de optie open dat de Britten deel blijven uitmaken van de gemeenschappelijke markt. ,,Over alles kan nog worden onderhandeld.''