ANP Wall Street op verlies na banencijfer

NEW YORK - De beurzen in New York stonden vrijdag halverwege de sessie op verlies. Beleggers kregen onder meer een nieuw banenrapport van de Amerikaanse overheid voor hun kiezen. De cijfers die daarin stonden vielen wat tegen, maar kenners houden er over het algemeen nog altijd rekening mee dat de Federal Reserve in december met een renteverhoging zal komen.

Door ANP - 7-10-2016, 19:45 (Update 7-10-2016, 19:45)

De Dow-Jonesindex koerste rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent lager op 18.182 punten. De S&P 500 verloor 0,6 procent bij 2148 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte eveneens 0,6 procent, tot 5273 punten.

Uit het banenrapport bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september minder sterk is gegroeid dan een maand eerder. De groei met 156.000 banen bleef ook achter bij de verwachtingen van economen. Het banencijfer is een belangrijke indicator van de stand van de Amerikaanse economie en telt daarom zwaar mee in de overwegingen van de Fed rond het rentebeleid in de VS.

Honeywell onderuit

Industrieconcern Honeywell ging stevig onderuit op Wall Street. Het aandeel noteerde bijna 9 procent lager. De onderneming verlaagde zijn verwachtingen voor de omzet en winst in het derde kwartaal, onder meer vanwege zwakkere vraag vanuit de luchtvaartindustrie.

Tyson Foods kelderde eveneens zo'n 9 procent, na een adviesverlaging door een analist. Kledingwinkelketen Gap was wel flink trek. De koers van Gap ging met meer dan 14 procent omhoog na goed ontvangen kwartaalresultaten.

United Technologies verliest

Grootste verliezer in de overwegend roodgekleurde Dow was United Technologies, met een min van 1,9 procent. In de lijst met Dowfondsen wist ook Boeing de aandacht op zich gericht. De vliegtuigbouwer heeft naar verluidt een grote order binnengesleept van Qatar Airways, ter waarde van 18 miljard dollar. Boeing noteerde 0,7 procent in de min.

Deutsche Bank koerste in New York 0,5 procent hoger. Er zijn geruchten dat de koninklijke familie van Qatar overweegt om haar belang in de bank te vergroten, van circa 10 procent tot mogelijk 25 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 49,69 dollar. Brent daalde 1,7 procent in prijs, tot 51,61 dollar per vat. De euro was 1,1169 dollar waard, tegen 1,1152 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.