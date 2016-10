'Qatar overweegt groter belang in Deutsche'

ANP 'Qatar overweegt groter belang in Deutsche'

DOHA - De koninklijke familie van Qatar overweegt om haar belang in Deutsche Bank te vergroten, van circa 10 procent tot mogelijk 25 procent. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. De stap zou bedoeld zijn om meer controle uit te kunnen oefenen op het beleid bij de bank.

Door ANP - 7-10-2016, 18:18 (Update 7-10-2016, 18:18)

Deutsche Bank is een van de belangrijkste financiële concerns ter wereld, maar staat zwaar onder druk door dreigende miljardenboetes en een reeks onopgeloste problemen uit het verleden. Zorgen over de kapitaalpositie zetten het aandeel Deutsche Bank de afgelopen weken stevig onder druk. Dit jaar is de beurswaarde van de bank bijna gehalveerd.