Knot: aandeelhouders Delta Lloyd aan zet

ANP Knot: aandeelhouders Delta Lloyd aan zet

WASHINGTON - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als toezichthouder nog geen mening over een eventuele overname van verzekeraar Delta Lloyd door NN Group. Dat zei DNB-president Klaas Knot vrijdag in de marge van de IMF-jaarvergaderingen in Washington.

Door ANP - 7-10-2016, 16:12 (Update 7-10-2016, 16:12)

,,Het is nu aan de aandeelhouders van Delta Lloyd'', aldus Knot. ,,Wij komen in beeld als er overeenstemming is over een fusie of overname. Dan kijken we of er een instelling ontstaat die aan de eisen voldoet en kan blijven voldoen.''

DNB heeft afgelopen jaren herhaaldelijk gewaarschuwd voor de problemen van levensverzekeraars. Door nieuwe regels en de lage rente staat hun winstgevendheid zwaar onder druk. Daarnaast zijn er op dit moment te veel spelers in de markt. ,,Consolidatie is wenselijk'', zei Knot in dat verband. ,,Maar de vorm waarin dat gebeurt is niet aan ons.''

Knot gaf desgevraagd geen commentaar op berichten over de interesse van de Scandinavische bank Nordea in ABN AMRO.