Europese beurzen overwegend lager

AMSTERDAM - De Europese beurzen stonden vrijdag halverwege de middagsessie vrijwel eensgezind in de min. Alleen de beurs in Londen koerste overtuigend in het groen. De Britse financiële markten verwerkten de zogeheten flash crash van het Britse pond. Die munt is eerder op de dag in een kort tijdsbestek flink in waarde gezakt.

Door ANP - 7-10-2016, 16:01 (Update 7-10-2016, 16:01)

De AEX in Amsterdam koerste omstreeks 15.50 uur 0,9 procent lager op 450,93 punten. De MidKap verloor 0,5 procent 66,97 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs gingen elk 0,6 procent omlaag, terwijl de FTSE in Londen een winst van 0,7 procent noteerde ten opzichte van de slotkoers van donderdag.

De waarde van het pond ging kortstondig met zo'n 6 procent onderuit, de grootste daling sinds de uitkomst van het referendum over het EU-lidmaatschap bekend werd in het Verenigd Koninkrijk. Later herstelde de munt tot rond de 1,24 dollar, een verlies van meer dan 1 procent. De plotse ontwikkeling lijkt te zijn veroorzaakt door berichten dat de Franse president Hollande bij de EU aandringt op strenge onderhandelingen met de Britten over de brexit.

Delta Lloyd stijgt

Op het Damrak was Delta Lloyd een opvallende stijger met een winst van 2 procent. De verzekeraar verwerpt het ongevraagde overnamebod van zijn grotere branchegenoot NN Group. Volgens de verzekeraar is het bod van NN van 5,30 euro per aandeel niet in het belang van de aandeelhouders en andere belanghebbenden. Wel liet het bestuur van Delta Lloyd de deur op een kier. NN verloor in de AEX 1,2 procent.

ABN AMRO koerste begin van de dag door overnamespeculatie rond de bank nog stevig in het groen, maar zakte later 0,9 procent in het rood. Persbureau Bloomberg meldde begin van de middag dat ABN AMRO overweegt zijn Aziatische tak voor private banking te verkopen.

ArcelorMittal aan kop

In de lijst met hoofdfondsen ging ArcelorMittal aan kop. Het staalfonds koerste 2,9 procent hoger. De MidKap werd aangevoerd door roestvrijstaalbedrijf Aperam, dat 2,8 procent won. De metaalsector profiteerde van nieuwe importheffingen van de Europese Commissie als sanctie tegen goedkoop Chinees staal.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 50,22 dollar. Brent daalde eveneens 0,5 procent, tot 52,27 dollar. De euro was 1,1183 dollar waard, tegen 1,1172 dollar bij het Europese slot op donderdag.