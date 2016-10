Rustige opening op Wall Street

NEW YORK - De beurzen in New York zijn zonder grote koersbewegingen aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Beleggers verwerken vrijdag het maandelijkse banencijfer van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek dat de werkgelegenheidsgroei in de Verenigde Staten afgelopen maand wat is afgezwakt.

Door ANP - 7-10-2016, 15:41 (Update 7-10-2016, 15:41)

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 18.247 punten. De S&P 500 stond vlak op 2159 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 5301 punten.

Het banenrapport is een belangrijke indicator van de stand van de Amerikaanse economie en telt daarom zwaar mee in de overwegingen van de Federal Reserve voor het rentebeleid in de VS.

De banengroei viel dit keer enigszins tegen bij economen, wat de koepel van centrale banken voorzichtiger kan maken bij het verhogen van de rente. De markten houden er over het algemeen rekening mee dat de Fed in december met een renteverhoging zal komen