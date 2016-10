Polis mag maximaal 10 procent duurder

DEN HAAG - Verzekeraars mogen polissen nog maar maximaal met 10 procent automatisch laten stijgen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij hogere stijgingen wordt de polis als nieuwe verzekering beoordeeld in plaats van een verlenging en moet de verzekerde uitdrukkelijk om toestemming worden gevraagd.

Door ANP - 7-10-2016, 10:06 (Update 7-10-2016, 10:06)

Kifid oordeelde begin vorige maand al in een zaak tegen Achmea Schadeverzekeringen dat een verhoging van 20,22 procent niet door de beugel kan. In een nieuwe zaak waarin verzekeraar Meeus het nog bonter maakte, met een stijging van ruim 173 procent, werd het nieuwe maximum van 10 procent onderstreept.

Beide verzekeraars hadden volgens Kifid de oude polissen moeten opzeggen en nieuwe moeten aanbieden. Doordat ze niet hebben opgezegd zijn de oude polissen automatisch, tegen dezelfde prijs verlengd.

Kifid is een onafhankelijk orgaan om consumenten te helpen in conflicten bijvoorbeeld een verzekeraar of een bank. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een meestal bindend advies van de geschillencommissie of de commissie van beroep.