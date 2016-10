ABN AMRO wint op rood Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam dook vrijdag na een positieve opening in de min. Ook elders in Europa kleurden koersborden overwegend rood. Beleggers verwerkten onder meer cijfers over de Duitse industrie. Op Beursplein 5 behoorde ABN AMRO tot de winnaars na berichten over interesse van de Scandinavische bank Nordea.

Door ANP - 7-10-2016, 9:23 (Update 7-10-2016, 9:23)

Kort na de openingsbel stond de AEX 0,4 procent lager op 453,07 punten. De MidKap verloor 0,1 procent naar 667,69 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. Londen stond 0,3 procent hoger.

ABN AMRO was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,1 procent. De overnamespeculatie rond ABN AMRO is volgens kenners een steun voor de koers van het aandeel.

Delta Lloyd stond in de vroege handel in de MidKap 1,6 procent hoger. Volgens de verzekeraar is het bod van NN Group van 5,30 euro per aandeel niet in het belang van de aandeelhouders en andere belanghebbenden. NN won in de AEX 0,1 procent.