ANP Nikkei beëindigt winstreeks

TOKIO - De Nikkei-index in Tokio is vrijdag met verlies de handel uitgegaan. Het betekende het einde van een winstreeks die vier dagen aanhield. De duurdere yen drukte in Japan het sentiment onder exporterende bedrijven. Techconcern Samsung Electronics stond in Seoul in de belangstelling nadat het met voorlopige cijfers over het derde kwartaal naar buiten was gekomen.

Door ANP - 7-10-2016, 8:40 (Update 7-10-2016, 8:40)

De Nikkei-index eindigde de sessie met een verlies van 0,2 procent op 16.860,09. Elders in Azië kleurden de koersborden eveneens rood. Zo verloor de Kospi in Seoul 0,6 procent en ging de All Ordinaries in Sydney 0,3 procent achteruit. De Hang Seng in Hongkong verloor tussentijds 0,6 procent.

Het aandeel Samsung won 0,7 procent. Het concern heeft in het derde kwartaal een hogere winst in de boeken gezet, ondanks de problemen met de nieuwe Galaxy Note 7, die moest worden teruggeroepen vanwege brand- en explosiegevaar.

Verder viel in Tokio het koersverlies van winkelketen Seven & i op. Het bedrijf kondigde een reorganisatie aan waarbij onder meer winkels worden gesloten. Het aandeel verloor daarop 5 procent. Apple-toeleverancier Japan Display was met een winst van 3,7 procent een opvallende stijger.