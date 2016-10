Snelwegbouwers A4 accepteren boete

DEN HAAG - De snelwegbouwers die samen de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam aanlegden, zijn akkoord gegaan met een schikking van 750.000 euro vanwege het overtreden van milieuregels. Dat meldde het Openbaar Ministerie donderdag.

Door ANP - 6-10-2016, 19:00 (Update 6-10-2016, 19:00)

De gelegenheidscombinatie A4all, die de snelwegopdracht in 2011 gegund kreeg, had tijdens de aanleg van de snelweg op diverse locaties grondwater onttrokken voordat zij daarvoor de benodigde vergunning had verkregen. Ook handelde A4all in strijd met de Waterwet door het onttrokken grondwater te lozen in het oppervlaktewater.

Tot de gelegenheidscombinatie A4all behoren Boskalis, Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra, Heijmans en Vialis.