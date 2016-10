Bol.com breidt bezorgopties flink uit

UTRECHT - Bol.com breidt zijn bezorgdienst fors uit. Klanten die voor 12.00 uur een bestelling hebben geplaatst, kunnen er sinds donderdag voor kiezen om de producten nog diezelfde dag aan huis geleverd te krijgen.

Door ANP - 6-10-2016, 17:02 (Update 6-10-2016, 17:02)

Bol.com biedt de nieuwe bezorgoptie aan bij 300.000 artikelen binnen alle productcategorieën. De ambitie van het bedrijf is het assortiment uit te breiden tot 1 miljoen artikelen. Ook maakt Bol.com het mogelijk om reguliere bestellingen zeven dagen per week thuis te laten bezorgen. Het bedrijf start met de nieuwe bezorgopties in Nederland en onderzoekt ook de mogelijkheden in België.

Het op dezelfde dag bezorgen is overigens niet nieuw. Meerdere bedrijven bieden al soortgelijke diensten. Bol.com lanceerde eerder al de dienst ,,vandaag ophalen".