'Lagere opening beurshandel New York'

NEW YORK - De beurshandel in New York gaat donderdag naar verwachting met verlies aanvangen. Het aandeel Twitter staat voorbeurs flink in het rood na berichten dat Google-moederbedrijf Alphabet en Walt Disney niet langer geïnteresseerd zijn in een overname van de onlineberichtendienst.

Door ANP - 6-10-2016, 14:53 (Update 6-10-2016, 14:53)

Beleggers op Wall Street kijken vooral uit naar het belangrijke banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag bekendmaakt. Donderdag werd bekend dat het aantal uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten vorige week met 5000 is gedaald tot 249.000. Economen rekenden gemiddeld op 256.000 aanvragen. Verder staan er geen belangrijke macrocijfers op de agenda.

De laatste tijd gingen er volop overnamegeruchten rond Twitter, waardoor de koers sterk steeg. Alphabet en Disney lijken nu dus te zijn afgehaakt. Softwarebedrijf Salesforce zou nog wel interesse hebben in Twitter.

Omlaag

Farmaceut Alnylam gaat hard omlaag in de handel voorbeurs. Het bedrijf is gestopt met een experimenteel middel voor hartaandoeningen nadat bij testen bleek dat er meer patiënten overleden die het middel toegediend kregen dan degenen die een placebo ontvingen.

Yum! Brands, het moederconcern van KFC, Taco Bell en Pizza Hut, kwam woensdag na het slot met kwartaalresultaten die analisten tegenvielen. Het bedrijf had te kampen met een zwakkere Chinese markt.

Afwaardering

De fabrikant van elektrische auto's Tesla Motors lijkt ook een lagere opening tegemoet te gaan, na een afwaardering door Goldman Sachs.

Winkelconcern Wal-Mart liet voorafgaand aan een aandeelhoudersvergadering weten zijn winstprognose voor het boekjaar 2017 te handhaven.

De beurzen in New York sloten woensdag met winst. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 18.281,03 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2159,73 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 5316,02 punten.