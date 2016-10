NAM blijft precies onder productieplafond gas

ASSEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft zich in het jaar dat tot oktober liep precies aan het productieplafond gehouden. De Raad van State bepaalde in november dat in het 'gasjaar' maximaal 27 miljard kuub Gronings gas mocht worden gewonnen. De gaswinning kwam uit op 26,98 miljard kuub.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft het gasproductieplafond wegens aardbevingen in het winningsgebied voor dit jaar verlaagd naar 24 miljard kuub. Alleen als de winter uitzonderlijk koud wordt, en er dus meer wordt gestookt voor de verwarming, mag daarvan worden afgeweken.

Volgens recente berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zit er nog voor ongeveer 17 jaar gas in de Nederlandse bodem. Het CBS ging daarbij uit van het huidige gaswinningsniveau.