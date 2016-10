IMF: Deutsche Bank moet beleggers overtuigen

ANP IMF: Deutsche Bank moet beleggers overtuigen

WASHINGTON - Deutsche Bank moet beleggers ervan overtuigen dat zijn verdienmodel levensvatbaar is en dat risico's voldoende worden aangepakt. Dat stelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) woensdag.

Door ANP - 5-10-2016, 16:49 (Update 5-10-2016, 16:49)

Deutsche Bank hoort volgens het fonds duidelijk bij de vele banken die worstelen met hun positie, als een van de grote financiële concerns die noodgedwongen hun manier van zakendoen moeten aanpassen om winstgevend te blijven. Eerder op de dag waarschuwde het fonds dat een derde van de Europese banken zo zwak is dat hun problemen niet verdwijnen als de economie verder herstelt en de rente weer stijgt.

Zorgen over de toekomst en problemen uit het verleden hebben beurskoersen van banken de afgelopen maanden sterk onder druk gezet. Dat geldt in hevige mate voor Deutsche Bank. ,,Dat is de realiteit waarmee we te maken hebben'', zei IMF-econoom Peter Dattels in dat verband. ,,Ik ben ervan overtuigd dat de uitdagingen die we zien succesvol zullen worden aangepakt.''