ANP IMF voorziet grotere brexit-schade in 2017

WASHINGTON - De Britse economie wordt dit jaar naar verwachting nog niet zwaar geraakt door het besluit de EU te verlaten. De concrete start van de onderhandelingen over uittreding kan volgend jaar echter voor een flinke afzwakking van de groei zorgen. Dat blijkt uit nieuwe ramingen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 4-10-2016, 22:18 (Update 4-10-2016, 22:18)

De Britse economie groeit dit jaar naar verwachting met 1,8 procent, na een plus van 2,2 procent in 2015. Voor 2017 wordt een verzwakking van de groei tot 1,1 procent voorzien. Daarmee is het fonds somberder geworden over volgend jaar ten opzichte van schattingen die een paar weken na het brexit-referendum werden gepubliceerd. De prognose voor 2016 werd een fractie verhoogd.

Het IMF sprak van gemengde signalen voor de Britse economie. Zo schaadt de waardedaling van het pond de koopkracht van de Britten, die veel geïmporteerde goederen kopen. Aan de andere kant verbetert de goedkopere munt de concurrentiepositie van Britse exporteurs. De brexit-onderhandelingen zullen volgend jaar voor veel onzekerheid zorgen en lijken nu al tot uitstel van investeringen te leiden, stelde IMF-hoofdeconoom Maurice Obstfeld in een toelichting.