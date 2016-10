Rode cijfers op Wall Street

ANP Rode cijfers op Wall Street

NEW YORK - De beurzen in New York lieten dinsdag verliezen zien. Beleggers reageerden op opmerkingen van Fed-bestuurders over het rentebeleid. Verder stond Google-moederbedrijf Alphabet in de belangstelling na de presentatie van zelf ontwikkelde smartphones.

Door ANP - 4-10-2016, 19:43 (Update 4-10-2016, 19:43)

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,5 procent lager op 18.171 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,4 procent tot 2151 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 5289 punten.

President van de Federal Reserve in Richmont Jeffrey Lacker gaf aan dat de Amerikaanse centrale bank snel moet overgaan tot een verhoging van de rente. Zijn opmerkingen volgden op vergelijkbare uitspraken van voorzitter Loretta Mester van de Fed in Cleveland op maandag. Daarmee wordt de druk op de Fed om de rente te verhogen opgevoerd.

Google

Google presenteerde in San Francisco op een speciaal evenement voor het eerst zelf ontwikkelde smartphones. De nieuwe Pixel-smartphones moeten de concurrentiestrijd aan de bovenkant van de markt aangaan met de iPhones van Apple. Het aandeel Alphabet stond licht hoger.

Apple klom 0,3 procent na de lancering van betaaldienst Apple Pay in Rusland.

Deutsche Bank

Het in New York genoteerde aandeel van Deutsche Bank steeg 1,2 procent, dankzij wegebbende zorgen rond de bank. Andere financiële fondsen gingen mee omhoog. Zo gingen Citigroup en Bank of America 1,8 procent vooruit.

Verder was er aandacht voor de aanbieder van onlinevideodienst Netflix. Er gaan geruchten dat entertainmentconcern Walt Disney geïnteresseerd is een overname van Netflix. Vorige week werd Disney ook al in verband gebracht met een mogelijk bod op Twitter, iets wat ook Google zou overwegen.

Darden Restaurants

Darden Restaurants won 0,5 procent. De kwartaalresultaten van het moederbedrijf van de ketens Olive Garden en LongHorn Steakhouse waren beter dan analisten hadden verwacht.

De euro was 1,1202 dollar waard, tegen 1,1191 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 48,78 dollar. Brentolie klom 0,3 procent naar 51,04 dollar per vat.